Bei diesem Foto von Annemarie Carpendale (42) dürfte einigen Betrachtern die Spucke wegbleiben! Nahezu täglich postet die Moderatorin Impressionen aus ihrem Alltag. Neben Schnappschüssen von ihrem Mann Wayne Carpendale (42) und Sohnemann Mads sind es vor allem Pics von der 42-Jährigen selbst. Die Fans lieben ihre visuellen Statements. Entsprechend freuen sie sich nun über Annemaries neuestes Posting. Denn darauf zeigt die sexy Mama, was sie zu bieten hat!

Annemarie und ihre beiden Herzensmänner genießen momentan ihre Auszeit auf Maui und schicken ihren Fans zahlreiche Urlaubsgrüße via Instagram. Kein Bild kam allerdings bisher so gut an wie dieses: In einem orangefarbigen Badeanzug posiert die Münchnerin in einer Waldkulisse. Der fotografierte Winkel und der knappe Schnitt des Monokinis geben dabei seitlich den Blick auf ihren Busen frei. Und noch eine Körperstelle wird die Blicke der User magisch angezogen haben: Annamaries durchtrainierter Popo!

Ein Blick in die Kommentare wird der 42-Jährigen mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, denn darin überschlagen sich die User mit begeisterten Worten für ihren Body: "Wow, du bist einfach traumhaft", "Atemnot" oder "Was bist du für ein heißer Feger in diesem Badeanzug", bekamen sich nur drei Fans kaum noch ein.

