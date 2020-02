Das Liebeskarussell rund um Michelle (48) dreht sich weiter und weiter. Jetzt gibt Helene Fischer (35) dem Ganzen sogar noch Schwung! Michelle hat einen neuen Mann an ihrer Seite, nämlich den vermeintlichen Ex ihrer Tochter Marie-Louise. Die Schlagersängerin soll ihr den Freund sogar ausgespannt haben. Nun kommen neue, äußerst skurrile Informationen ans Tageslicht, die das Drama um Mutter und Tochter mit Helene Fischer in Verbindung bringen. Doch was hat die Rekordsängerin mit der Nummer zu tun?

Tatsächlich ist Helene nur indirekt in das Geflecht verstrickt. Eigentlich geht es mehr um ihren aktuellen Partner Thomas Seitel – und selbst der ist auch nur passiv involviert. Bild hat mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von Steve Feige gesprochen. Diese beteuert, dass der Unternehmer vor Michelles Tochter Marie-Louise angeblich mit Thomas' Ex-Verlobter Anelia Janeva zusammen war. "Als ich in der Firma angefangen hatte, wurde mir Anelia als seine Freundin vorgestellt." Anelia selbst dementierte auf Nachfrage des Onlineportals allerdings eine Liaison mit dem Geschäftsmann.

Doch die ehemalige Kollegin hält an ihrer Story fest. Kurz nach dem Oktoberfest 2019 sei Marie-Louise aufgetaucht und habe Steve den Kopf verdreht. Doch auch Michelle sei damals bereits Thema gewesen. "Das war ein nahtloser Übergang. Als er Marie kennengelernt hatte, sagte er wortwörtlich zu mir: 'Geil, beide stehen auf mich. Mutter und Tochter.'"

