Sitzt Jasmin Tawil (37) schon bald im Flieger in Richtung Deutschland? Die ehemalige GZSZ-Darstellerin galt lange als verschollen und meldete sich erst vor wenigen Monaten mit einem Lebenszeichen zurück auf Social Media. Sie lebt momentan auf Maui und ist klammheimlich Mama geworden. Ob sie jemals in ihre Heimat zurückkehren wird, wusste Jasmin selbst nicht – bis jetzt: Offenbar ist es schon diesen Sommer soweit.

In ihrer Instagram-Story überraschte die Sängerin mit einer Ankündigung: "Liebes Deutschland, ich komme nach Hause. Es sieht so aus, als ich würde ich zu Promi Big Brother gehen." Bisher gab es noch nicht einmal erste Spekulationen über den Cast für das Trash-Format, geschweige denn feste Kandidaten. Auch der Starttermin wurde bisher nicht bekannt gegeben. Ob Jasmin also wirklich in den VIP-Container zieht, bleibt erstmal abzuwarten. Sie scheint ihre Reise aber fest eingeplant zu haben: "Wir sehen uns im August 2020."

Noch im Dezember schwärmte die Blondine, dass sie sich auf der hawaiischen Insel sehr wohlfühle: "Ich erlebe hier eine große Solidarität unter den Frauen." Außerdem wolle sie ihrem Sohn Ocean nicht den Vater nehmen, der ebenfalls auf Maui lebt. Doch schon damals gab sie zu, dass sie nach ihrer Heimat sehne.

