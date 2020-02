Jade Übach rudert volle Kraft zurück in Sachen Beauty! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin lässt sich seit ihrem 18. Geburtstag mehrmals jährlich die Lippen aufspritzen. Vor einem Jahr hörte sie aber plötzlich auf. "Ich versuche gerade, es ein bisschen abzubauen oder dass es sich abbaut, weil ich es auch selber gar nicht mehr so schön finde, wenn es so krass ist", erklärt die Blondine jetzt im Promiflash-Interview. Trotzdem schließe sie nicht aus, in Zukunft irgendwann wieder nachfüllen zu lassen, wenn sie Lust darauf hat.



