Cathy Hummels (32) weiß, was ihre Fans wollen! Erst vor wenigen Tagen verzauberte die Moderatorin ihre Community mit einem Bild von sich am Strand. Nach einem Jahr Training präsentierte sie darauf voller Stolz ihren stählernen Sixpack und konnte sich vor Komplimenten kaum retten. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Fans von Ludwigs (2) Mama: Sie hat ein neues heißes Bild gepostet – und dabei soll es noch lange nicht bleiben...

"Bis zum 10. März gibt es noch ganz viele Bikini-Gute-Laune-Bilder", kündigte Cathy auf Instagram an und veröffentlichte passend dazu schon mal das nächste Pic von sich im knappen Zweiteiler: In Yoga-Pose sitzt die 32-Jährige an einem Pool in Phuket, Thailand und strahlt über beide Ohren. Die Foto-Ankündigung scheint ihre Follower zu freuen. Nach wenigen Stunden hatte der Post mit über 11.000 "Gefällt mir"-Angaben bereits deutlich mehr Likes als ihre letzten Beiträge, auf denen sie mehr Stoff trug.

Cathy chillt allerdings nicht nur den ganzen Tag im Bikini. Gemeinsam mit ihrem Sohn verbringt sie insgesamt einen ganzen Monat in Thailand und wird noch bis zum 10. März für eine neue Reality-Show auf RTL2 drehen. Um was für ein Format es sich handelt, ist noch unbekannt. Cathy wird jedoch als Moderatorin durch das Format führen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2020

Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2020

