Bei den Kardashians gibt es was zu feiern! Obwohl Familienoberhaupt Robert (✝59) Kardashian Sr. bereits 2003 verstorben ist, wird der Promi-Anwalt von seinen Kindern stets in Ehren gehalten. Am 22. Februar hätte der vierfache Vater und Ex-Mann von Kris Jenner (64) Geburtstag gehabt und wäre 76 Jahre alt geworden. Das haben seine Sprösslinge Kim (39), Kourtney (40), Khloe (35) und Robert Kardashian (32) natürlich nicht vergessen. Und so rührend gedachten sie ihres Dads!

Diese Bilder auf den Instagram-Accounts der Keeping up with the Kardashian-Stars lassen die Follower emotional werden: Die Töchter des Verstorbenen teilten Fotos von längst vergangenen Momenten aus ihren Kindertagen. Kim veröffentlichte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit ihrem Vater, der für sie ein großes Vorbild war. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa! Ich vermisse dich über alle Maßen. Ich wünschte, du wärst hier, um alles zu sehen!

Während Khloe Vater-Tochter-Pics in ihrer Instagram-Story teilte, widmete Kourtney ihrem Vater Robert dagegen ebenfalls einen Post in ihrem Feed: Auf den Schnappschüssen drücken Kim und sie ihrem Papi süße Küsse auf. Was sagt ihr zu den Widmungen im Netz? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / kourtneykardash Kourtney, Robert und Kim Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe und Robert Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney, Robert und Kim Kardashian

