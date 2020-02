Musste Daniela Katzenberger (33) schon vor ihrer Social-Media-Karriere harte Figur-Kritik einstecken? Die TV-Bekanntheit teilt ihr alltägliches Leben mit ihren Followern im Netz. Dabei zeigt die Blondine auch, wie sie dank Sport und bewusster Ernährung ihr Traumgewicht hält. Das Ergebnis präsentiert die Katze dann auch mal stolz mit einem Bikini-Schnappschuss – kassiert dafür aber oftmals fiese Hate-Kommentare! Solche negativen Sprüche und anzügliche Kritik kennt sie allerdings schon aus ihrer Jugend, wie sie mit einem neuen Throwback-Foto deutlich macht.

Auf Instagram postete die Mutter einer Tochter einen Schnappschuss aus ihrer Teenie-Vergangenheit. Darauf posiert sie, damals noch knackig braun gebrannt, bauchfrei in einem Zimmer und guckt lasziv in die Kamera. "Auf dem Bild bin ich 19 Jahre alt. Und schon damals wurde mir immer gesagt: 'Fette Sau, nimm mal ab'", offenbart die Make-up-Liebhaberin. Mittlerweile könne sie über solche Sprüche aber nur lachen. Und auch die Mobber aus der Vergangenheit können ihr nichts mehr anhaben: "Wenn ich mir heute die Leute anschaue, die mir das früher versucht haben einzutrichtern – hm, was soll ich sagen", scherzt sie.

"Deswegen kann ich das heute auch nicht mehr so ernst nehmen. Ich meine, die Leute werden mir immer sagen, dass ich zu fett bin. Oder, dass ich zu viel wiege oder einfach zu schwabbelig bin", erklärte die Katze schon Anfang des Jahres in ihrer Instagram-Story, die zum Thema hatte, warum sie sich Body-Kritik nicht mehr zu Herzen nimmt. Für Daniela ist es darum heute nur noch wichtig, dass sie sich selbst in ihrem Körper wohlfühlt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Getty Images Daniela Katzenberger bei der "Golden Society - Family & Friends" Charity Gala 2019

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Star

