Jenny Frankhauser (27) zeigt sich von ihrer tollpatschigen Seite! Im vergangenen Sommer sorgte die einstige Dschungelkönigin mit Krankheits-News für Besorgnis bei ihren Fans. Bei der brünetten Beauty wurde ein Lipödem diagnostiziert. Trotz der Störung ihres Fettgewebes hat Jenny kein Problem damit, ihren Körper zu präsentieren und zeigt sich im Netz auch immer wieder im Bikini. Dass sie wirklich alle Seiten an sich liebt und sich nicht hinter retuschierten Pics versteckt, beweist Jenny jetzt erneut: Sie teilt sexy-komische Badewannen Pics.

"Instagram vs. Realität", titelt die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Profil zu einer lustigen Bilderreihe. Während sie sich auf dem ersten Bild ziemlich heiß im Schaumbad rekelt und den Followern freien Blick auf ihre sexy Kehrseite lässt, stellt sie auf den nächsten Aufnahmen klar, dass ihr wahres Badevergnügen ganz anders abläuft. In der heimischen Wanne versinkt die Brünette regelrecht in Blubberblasen und weißem Schaum. Mit den zugehörigen Hashtags #typischich und #leuteohnemackensindkacke stellt sie klar: Jenny kann super über sich selbst lachen.

Dass die TV-Bekanntheit sich selbst und ihre Community ab und zu ganz gerne aufs Korn nimmt, hatte sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren bewiesen. Im Dezember scherzte sie beispielsweise mit einem gefakten Schwangerschafts-Bauch-Pic. "Hater würden sagen, es ist Photoshop!", witzelte sie auf ihrem Social-Media-Kanal zu der eindeutigen Pose.

Instagram / jenny_frankhauser Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

