Die Darsteller können es kaum fassen: Bei Modern Family ist tatsächlich die letzte Klappe gefallen! Elf Jahre lang standen Sarah Hyland (29), Ariel Winter (22) und Co. für die supererfolgreiche US-Serie vor der Kamera und sind sich dabei mächtig ans Herz gewachsen. Am vergangenen Wochenende hieß es jedoch Abschied nehmen: Die finale Folge von "Modern Family" wurde abgedreht! Wie emotional es an diesem Tag am Set zuging, halten die Serien-Stars auf Instagram fest.



