Hat der wochenlange Wendler-Pocher-Streit am Sonntag endlich ein Ende? Seit Ende Januar hat es Oliver Pocher (42) auf Michael Wendler (47) abgesehen und veralberte den Schlagerstar zuletzt am laufenden Band. Am Freitag legte der Blondschopf noch eine Schippe drauf: Während einer Let's Dance-Live-Schalte stichelte Oli im Wendler-Shirt erneut gegen den Musiker – der reagierte prompt mit einem wütenden Statement. Am Wochenende soll der Beef nun aber tatsächlich vorbei sein: In einer Pressemeldung kündigte RTL das Show-Battle "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" an! Promiflash hat alle Details und Hintergründe für euch.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de