Vorzeige-Vater Wladimir Klitschko (43)! Nur zwei Wochen nach dem Prügel-Skandal, bei dem Hayden Panettiere (30) von ihrem Freund Brian Hickerson zum erneuten Male geschlagen wurde – und das am Valentinstag – lobt die 30-Jährige nun ihren Ex Wladimir in den höchsten Tönen. Denn der Vollblut-Papa kümmert sich wohl rührend um die gemeinsame Tochter Kaya (4), die bei ihm in der Ukraine lebt.

Die Schauspielerin hat nicht mit allen Männern Pech. Das hat Hayden nun ihrer Community bewiesen. Denn am Wochenende teilte sie zwei Schnappschüsse ihres Ex-Mannes und der gemeinsamen Tochter auf Twitter. Darauf ist das Mädchen als Tiger geschminkt und sie und Papa Wladimir tanzen gemeinsam auf einer silber geschmückten Bühne mit Konfetti. Ihre Tochter bezeichnete die stolze Mama daraufhin als "Wucht" und deren Papa als den "besten Vater aller Zeiten". Damit zeigte die"Nashville"-Beauty ihre Dankbarkeit dafür, dass Wladimir immer für die Kleine da ist – in einer Zeit, in der sie es nicht kann.

Nach der Trennung des Boxers und der blonden Beauty im August 2018 war erst nicht klar, wo die gemeinsame Tochter Kaya künftig ihren Lebensmittelpunkt haben und weiter aufwachsen soll. Momentan verbringe Hayden kaum Zeit mit der Kleinen, da diese aktuell in der Ukraine bei Wladimir lebe. Obwohl es der Schauspielerin das Herz breche, wüsste sie jedoch, dass es momentan wegen ihrer privaten Situation so das Beste sei, hatte ein Insider vor einiger Zeit US Weekly offenbart.

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Anzeige

Lies Angeles / MEGA Hayden Panettiere und Brian Hickerson 2018

Anzeige

Twitter / haydenpanettier Hayden Panettiere mit Tochter Kaya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de