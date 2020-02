Für alle Modern Family-Fans heißt es endgültig Abschied nehmen. Elf Jahre lang flimmerte die erfolgreiche Comedy-Serie über die Bildschirme. Vor wenigen Tagen fiel dann aber die allerletzte Klappe: Nach 250 Episoden ist nun tatsächlich Schluss mit dem Erfolgsformat. Das feierten die Schauspieler und die Crew jetzt mit einer großen Abschlussparty – dafür schmissen sich vor allem Sarah Hyland (29) und Ariel Winter (22) in ziemlich heiße Outfits!

Die Serien-Schwestern trugen zu der Feier beide hautenge, schwarze Kleider, wie ein Instagram-Post von Sarah zeigt. Ariel zeigte allerdings mal wieder etwas mehr Haut als ihre Kollegin. Die 22-Jährige hatte sich für einen Transparent-Look entschieden, der den Blick auf ihre heißen Kurven zuließ. Aber auch Show-Star Sofia Vergara (47) überzeugte in einem besonders figurbetonten kleinen Schwarzen.

Es ist aber auch kein Wunder, dass die Darstellerinnen sich für die Party so richtig in Schale geworfen haben. Bei ihrem großen Abschied haben die Macher schließlich keine Kosten und Mühen gescheut. Zum Beispiel fanden sich viele Requisiten aus der Show auf der Party wieder. Jesse Tyler Ferguson (44) posierte zum Beispiel vor einem Wandgemälde von sich und seinem Serien-Partner Eric Stonestreet (48) und der Eingang zur Party war ein riesiger begehbarer Kleiderschrank – eine Anspielung auf das Familienunternehmen in der Show.

Instagram / sarahhyland Ariel Winter, Nolan Gould und Sarah Hyland bei der "Modern Family"-Abschiedsparty

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello auf der "Modern Family"-Abschiedsparty

Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson auf der "Modern Family"-Abschiedsparty

Instagram / aubreyandersonemmons Aubrey Anderson-Emmons bei der "Modern Family"-Abschiedsparty

