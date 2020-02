Die Fans von Friends sind völlig aus dem Häuschen! Am Samstag hatte Warner Media via Twitter offiziell bestätigt: Die kultige Serie aus den Neunzigern bekommt knapp 15 Jahre nach der finalen Episode eine Fortsetzung! In einem Special treffen Jennifer Aniston (51), David Schwimmer (53) und Co. in ihren Rollen im Mai wieder aufeinander. Um das Warten bis dahin ein wenig zu versüßen, präsentiert euch Promiflash erste Details zum Reboot und einige Fun-Facts über die beliebte Sitcom!



