Bella Hadid (23) zeigt einmal mehr, was sie hat. Es ist kein Geheimnis, dass das Model mit ihrem Aussehen vollauf zufrieden ist. Als Laufstegschönheit bei Victoria's Secret ist die Schwester von Gigi Hadid (24) knappe Outfits gewohnt, und auch privat verzichtet die Amerikanerin öfter mal auf überflüssige Kleidung. Das gilt auch für ihren aktuellen Look: Mit diesem Schnappschuss überlässt Bella wirklich gar nichts der Fantasie!

In dem neuen Beitrag auf Bellas Instagram-Account geht es heiß er: Auf den Fotos zeigt sich die 23-Jährige in einem Hotel – und lässt dabei fast alle Hüllen fallen. Sie sitzt auf einer weißen Liege, während sie nur ein Höschen und goldene Ohrringe trägt, ihre Brüste deckt sie mit ihrem Arm ab. Bella scheint sich gerade in Frankreich eine kleine Auszeit zu gönnen und lässt ihre Follower daran teilhaben. "Der verträumteste Ort in Paris", kommentierte sie das Posting.

Auf einer weiteren Aufnahme zeigt sich die On-Off-Freundin von Musiker The Weeknd (30) genauso sexy. Sie posiert nur mit einem Handtuch bedeckt vor einem Spiegel – dabei fallen ihr tiefer Ausschnitt und ihr durchdringender Blick in die Kamera direkt ins Auge.

Instagram / bellahadid Bella Hadid 2020

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Bella Hadid in Mailand 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de