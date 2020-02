Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (30) verkündeten im Dezember 2019 stolz, Eltern eines Sohnes geworden zu sein! Die beiden Schauspieler mussten zuvor tagelang um ihren Leo bangen, denn Annas Fruchtblase war bereits in der 35. Woche geplatzt. Dass es dem Knirps jetzt gut geht, das teilen die zwei gern auch im Netz. Wie viel von ihrem Baby in Zukunft auf Social Media zu sehen sein soll – das verriet das Paar jetzt im Promiflash-Interview: "Ich glaube, das sollte Leo dann auch so ein bisschen selber mitentscheiden können und dementsprechend gehört er zu unserem Leben dazu, aber die ganz intimen, privaten Momente, die bleiben bei uns."



