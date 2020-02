Wie heiß ging es bei den Dreamdates von Der Bachelor her? Wie wichtig TV-Junggeselle Sebastian Preuss (29) Körperkontakt ist, stellte er in den vergangenen Wochen bereits unter Beweis: Schon in Folge zwei fiel der erste Kuss und seitdem kannte er kein Halten mehr. Mittlerweile hat er mit insgesamt fünf Frauen geknutscht. Aber ging er kurz vor dem Finale sogar noch weiter? Diana Kaloevs Date-Fazit klingt auf jeden Fall ziemlich schlüpfrig.

Nach einem entspannten Tag am Strand und einem romantischen Dinner zogen sich die Studentin und der Profi-Kickboxer in ihr Zimmer zurück – und zwar ohne Kameras. Wie sie die Nacht miteinander verbracht haben, blieb also ihr Geheimnis. Am Morgen danach ließ Diana die ungestörte Zeit zu zweit dann aber mit vielsagenden Worten Revue passieren. "Der Basti ist ganz toll. Ein ganz toller Kuschler und Liebhaber", schwärmte sie. Klingt fast so, als sei deutlich mehr als Kuscheln gelaufen. Aber mehr hat Diana nicht verraten.

Auch Basti hatte nach dem Aufstehen ein breites Lächeln im Gesicht, sein Resümee klang aber deutlich weniger pikant: "Wir haben wirklich intensiv geredet und hatten coole Gespräche." Und dann gab er auch noch, dass er irgendwann einfach eingeschlafen sei – Dianas Kommentar: "Ja, das habe ich gemerkt."

TVNOW Bachelor Sebastian und Kandidatin Diana

