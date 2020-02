Macht Nicki Minaj (37) mit diesem Auftritt alle Schwangerschaftsgerüchte zunichte? Im Oktober vergangenen Jahres gab die Rapperin ihrem Partner Kenneth Petty das Jawort. Schon länger ist bekannt, dass die 37-Jährige sich nach ihrer Hochzeit eigene Kinder wünscht. Mit einem Social-Media-Video sorgte Nicki kürzlich für Spekulationen, dass vielleicht sogar schon Nachwuchs unterwegs sein könnte – in dem Clip streichelte Kenneth seiner Frau liebevoll über die Körpermitte. Doch möglicherweise haben sich die Fans der "Tusa"-Interpretin zu früh gefreut: In einem aktuellen Post ist von einem wachsenden Bäuchlein absolut nichts zu erkennen!

Am Dienstag zeigte sich die Sängerin ziemlich freizügig im Netz – und zwar beim Karneval in der Karibik! Für ihren Auftritt auf einem Wagen des bunten Umzugs hatte sich die Beauty in ein extrem aufwendiges – und knappes – Outfit geworfen! Nickis Kurven waren in hellblaue, mit vielen Glitzerelementen verzierte Strapse gehüllt. Ein riesiger Feder-Haarschmuck rundete den ausgefallenen Look ab. Trotzdem dürften Nickis Supporter bei diesem Aufzug wohl in erster Linie nur auf ein Detail geachtet haben: den Bauch der Musikerin. An dem war jedoch keinerlei Wölbung zu erkennen. Ob dieses Outfit wohl als eindeutiges Schwanger-Dementi gedacht war?

Auch wenn Nicki noch nicht in freudiger Erwartung sein sollte – genügend geübt wird bei der Beauty und ihrem Gatten offenbar auf jeden Fall. "Wir wollen es einfach ständig miteinander tun", schwärmte Nicki kürzlich in einem Interview mit E!News.

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj an Kanerval

Getty Images Nicki Minaj bei der New York Fashion Week, September 2018

Getty Images Nicki Minaj und Kenneth Petty

