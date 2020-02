Bei Big Brother wird's langsam schlüpfrig! Seit 16 Tagen wohnen die mittlerweile nur noch zwölf Kandidaten nun schon unter einem Dach. Bisher wurde gequatscht, geflirtet, gekuschelt und geküsst. Und es sieht fast so aus, als würden die Kandidaten nach und nach ihre Hemmungen über Bord werfen und pikantere Themen anschneiden. Einige von ihnen tauschten sich heute intensiv über Penisse und Ejakulationen aus.

Michelle, Rebecca, Tim und Pat kamen während eines Pläuschchens darauf, dass man den ein oder anderen Kollegen schon nackt oder in Unterwäsche gesehen hat. Becci hat Mitbewohner Denny sogar schon unter der Dusche überrascht. Sie wollte eben mal "sein Ding abchecken". Seitdem könne sie aber auch einfach nicht mehr woanders hinschauen. "Der hat aber auch immer seine Hände da unten und fummelt sich da rum", lachte die Studentin.

Und wenn sie schon mal beim Thema Penis waren, vertraute Tim seinen Mitstreitern noch seine größte Angst an: eine Notejakulation. Pat habe ihm nämlich erklärt, dass, wenn man länger keinen Sex hatte, man einfach im Schlaf einen Orgasmus bekommen könnte. "Seitdem denke ich so: 'Oh Mann, was ist, wenn ich wirklich komme und dann kommt Pat und...?"

SAT.1 Rebecca, "Big Brother"-Bewohnerin 2020

Anzeige

Sat.1 Rebecca und Denny, "Big Brother"-Bewohner 2020

Anzeige

© SAT.1 "Big Brother"-Kandidat Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de