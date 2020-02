Sofia Richie (21) zeigt, was sie hat! Das US-amerikanische Model legt viel Wert auf einen durchtrainierten Körper. Und damit ihr Body auch gut in Schuss bleibt, schwitzt die Tochter von Musik-Legende Lionel Richie (70) regelmäßig im Fitnessstudio – bis zur Erschöpfung. Bei ihren Work-outs stehen vor allem Bauch- und Beinübungen auf dem Plan. Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen: Bei einem Foto-Shooting zeigte sich Sofia jetzt ziemlich sexy und mit wenig Stoff!

Zusammen mit der australischen Klamottenmarke Rolla's startete die 21-Jährige vor Kurzem eine eigene Mode-Kampagne, nun posierte sie für das entsprechende Shooting. Auf den Fotos sollte die Klamotte offenbar eindeutig im Fokus stehen: Auf den Aufnahmen zeigt sich Sofia oben ohne, sie trägt lediglich eine Jeans, ihre Brüste bedeckt sie mit beiden Armen. In Kooperation mit Rolla's brachte die Schönheit nun eine 15-teilige Sonderkollektion heraus.

Was wohl Sofias Partner Scott Disick (36) zu dem Shooting sagt? Seit mehr als zwei Jahren sind der Ex von Kourtney Kardashian (40) und Sofia mittlerweile ein Paar. Zwar gibt es immer wieder Kritik an ihrem Altersunterschied von 15 Jahren, doch daran scheinen sich die beiden Turteltauben nicht zu stören. Einige Fans hatten bereits spekuliert, ob sich das Pärchen bald das Jawort geben werde. "Scott hat, ehrlich gesagt, keine Pläne, Sofia zu heiraten", stellte jedoch ein Insider gegenüber Hollywood Life klar.

MEGA Sofia Richie, Model

MEGA Sofia Richie 2020

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie

