Bei Elena Miras (27) geht es ganz schön heiß her. Die gebürtige Schweizerin zeigt sich bekanntlich gerne mal etwas freizügiger. Schon bei der Teilnahme an der Kuppel-Show Love Island im Jahr 2017 präsentierte sie sich bereits häufiger in gewagten Beach-Outfits. Auch nun zeigt die Züricherin wieder viel Haut: Sie ist momentan zusammen mit ihrem Freund Mike und der gemeinsamen Tochter Aylen im Dubai-Urlaub. Nahezu täglich versorgt sie ihre Fans mit den neusten Bikini-Pics im Netz.

Egal ob weiß, pink oder türkis, mit oder ohne Muster: Elena scheint kaum einen Bikini nicht zu haben. Zumindest setzt sie ihren Beach-Body auf Instagram jeden Tag stolz in einem anderen Modell in Szene. Die Mutter scheint die erholsame Zeit nach dem Stress im Dschungelcamp mit ihren Liebsten wohl in den vollsten Zügen zu genießen: Sie zeigt sich nicht nur in aufreizenden Posen, sondern auch stets mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Elenas Community ist durchweg positiv begeistert von ihren Looks. Vor wenigen Wochen sah das aber noch ganz anders aus: Für ihr freizügiges Outfit in der Sendung "Darf er das? - Die Chris Tall Show" erntete die 27-Jährige für ihr bis zum Bauchnabel ausgeschnittenes Kleid ordentlich Kritik.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020 in Dubai

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020 in Dubai

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

