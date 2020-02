Maria Bell sorgte in den vergangenen zwei Wochen bei Big Brother für eine der freizügigsten Szenen überhaupt! Im Glashaus ließ es sich die 35-Jährige bist zuletzt noch bei purem Luxus gut gehen – vom Fitnessstudio über die Sauna bis hin zum Whirlpool. Vor allem ihre Session im Sprudelbad dürfte den Zuschauern auch nach ihrem überraschenden Exit am Montagabend gut in Erinnerung geblieben sein. In einem durchsichtigen Tanktop hatte Maria das Blubberbad genossen und dem Publikum vor den Mattscheiben ihre Nippel präsentiert!

Promiflash sprach nach ihrem Auszug mit Maria über die Angelegenheit. Wollte die Kundenberaterin mit dem lasziven Move etwa polarisieren? "Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das durchsichtig sein könnte. Ich habe mir gedacht, dass mit dem Tanktop nichts passiert. Aber dann war es doch anders", lachte die Brünette im Interview über den Nippelvorfall.

Ob Maria wohl immer noch so entspannt auf die schlüpfrigen Szenen reagiert, wenn sie sie gesehen hat? Noch habe die Mama eines 18-Jährigen keinen Blick in die Sendung geworfen. Was sagt ihr zu Marias Reaktion auf ihren Nippel-Blitzer? Stimmt ab.

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidatin Maria

Sat.1 Maria, "Big Brother"-Kandidatin 2020

Instagram / maria.bigbrother2020 Maria Bell, Ex-"Big Brother"-Kandidatin

