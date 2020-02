Bella Hadid (23) ist seit Jahren ein Superstar in der Fashion-Welt. Gigis (24) jüngere Schwester läuft regelmäßig für namhafte Labels wie Moschino, Tommy Hilfiger oder Versace über internationale Laufstege. Dabei hat sie schon viele extravagante Outfits präsentiert – so auch bei der diesjährigen Paris Fashion Week. Bei einer Show von Thierry Mugler zog Bella die Blicke der Zuschauer und Fotografen in einem gewagten Kleid auf sich!

Bei dieser Robe muss man definitiv zweimal hinschauen: Die 23-Jährige schritt in einem wahren Hingucker-Dress ohne BH über den Catwalk. Das schwarze Abendkleid mit raffiniert gesetzten Cut-outs umschmeichelte Bellas schmale Model-Figur und ließ an manchen Stellen ziemlich tief blicken. Für die sonst so mon­däne Pariser Modewoche war dieser Look recht freizügig.

Dass Bella auch sonst nicht gerade mit ihren Reizen geizt, beweist sie gerne ihrer Instagram-Community. Vor wenigen Tagen teilte sie ein Bild, auf dem sie halb nackt ist. Nur mit einem Höschen und ihrem Arm bedeckt posierte die Beauty auf einer Liege in einem Hotel.

KCS Presse / MEGA Bella Hadid, Model

KCS Presse / MEGA Bella Hadid auf der Fashion-Show von Thierry Mugler im Februar 2020

Instagram / bellahadid Bella Hadid 2020

