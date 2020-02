Typ-Veränderungen wie die von Kim Hnizdo (23), Sally Haas (19) oder auch die der allerersten Siegerin Lena Gercke (31) sind bis heute unvergessen. Unter bitteren Tränen bekamen die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatinnen neue Looks verpasst. Aber welche von Heidi Klums (46) Mädchen erhält wohl in diesem Jahr das aufwendigste Umstyling? Promiflash bietet euch schon jetzt Einblicke über die extremsten Verwandlungen, aber Vorsicht beim Anschauen: Es gilt Spoileralarm!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de