In der kommenden Folge Germany's next Topmodel müssen die Kandidatinnen stark bleiben: Das große Umstyling steht auf dem Plan! In den vergangenen Jahren gab es neben Vorfreude und ungeplanten Wutausbrüchen auch immer wieder Sturzbäche an Tränen. Auch Ex-GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip musste sich 2018 Heidi Klums (46) Frisur-Veränderung unterziehen. Dabei verpasste ihr die Chefjurorin eine radikale Typveränderung. Im Promiflash-Interview verriet das Model, was ihr danach beim ersten Blick in den Spiegel durch den Kopf ging.

Der blonden Österreicherin wurde kurzerhand ein stufiger, weißblonder Vokuhila mit Pony verpasst: "Ich sehe ja aus wie ein Fußballer aus den 80ern", schilderte die Beauty gegenüber Promiflash ihren ersten Gedanken zur neuen Frise. Nachdem Zoe die anfängliche Schockstarre überwunden hatte, konnte sie sich aber mit ihrer neuen Haarpracht doch noch anfreunden: "Ich habe den Schnitt tatsächlich relativ lange behalten, weil er nur schwierig rausgewachsen ist, und doch ziemlich cool und einzigartig war", erklärte sie.

Die Castingshow nur wegen des Umstylings zu verlassen, zog Zoe nie in Betracht: "Klar ist man anfangs unsicher und vielleicht auch etwas unglücklich, aber Haare wachsen doch wieder nach", kann sie ihren Nachfolgerinnen nur Mut zusprechen. Ihre damalige Teilnahme bereut die Blondine keinesfalls: "So eine Erfahrung wie bei GNTM macht man nie wieder!"

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Januar 2020

Instagram / zoesalome Zoe Saip im November 2018

Instagram / zoesalome Zoe Saip im November 2019

