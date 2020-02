Im Oktober vergangenen Jahres überraschten Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) ihre Fans mit der Bekanntgabe ihrer Trennung. Gemeinsam haben der Reality-TV-Star und der Rapper Töchterchen Stormi (2), die seitdem bei ihrer Mutter lebt. Doch statt eines Sorgerechtsstreits oder sonstigem Zoff zwischen den Eltern herrscht scheinbar Harmonie bei dem einstigen Paar. Immer wieder wird vermutet, dass Kylie und Travis wieder anbändeln würden. Nun wurde die Familie bei einem Ausflug beobachtet, bei dem alle sehr fröhlich wirkten.

Die Familie wurde bei dem Ausflug samt Bodyguards gesichtet, wie sie ausgelassen einen gemeinsamen Nachmittag verbrachten, wie Hollywood Life berichtet. Demnach besuchten sie zunächst einen Trampolin Park und hätten danach auf der Suche nach etwas Süßem schließlich bei einem Eisstand Halt gemacht. "Sie hatten Spaß beim Eisessen und sahen einfach wie eine wirklich glückliche Familie aus", verriet ein Augenzeuge dem Newsportal. Zwar hätten Kylie und Travis sich nicht geküsst oder Händchen gehalten, jedoch trotzdem so gewirkt, als würden sie sich sehr wohl in der Nähe des anderen fühlen.

Erst kürzlich hatte Kylie in einem Interview mit Harper's Bazaar erklärt, dass sie und ihr Ex-Freund beste Freunde seien. "Wir beide lieben Stormi und wollen nur das Beste für sie. Wir bleiben also in Verbindung und versuchen, alles gut zu koordinieren", verriet die Unternehmerin.

