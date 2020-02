Die Promis sind im Abnehm-Wahn! Aktuellstes Beispiel: Olly Murs (35). Der Pop-Sänger hat zwei Monate hartes Training hinter sich und seine Disziplin zahlt sich aus: Der "The Voice UK"-Juror hat insgesamt sechs Kilo abgespeckt. Auch Rebel Wilson (39) und Drew Barrymore (45) legen nach. Rebel stand einige Monate für den Film "Cats" am Set und hat durch die aufwendigen Tanzeinlagen vier Kilo an vier Tagen verloren. Drew hingegen schwitzte sich durch strenge Work-outs zehn Kilo runter. Die größte Verwandlung legte allerdings Adele Adkins (31) hin. Die Sängerin konnte durch eine Ernährungsumstellung und Sport 45 Kilogramm Gewicht verlieren.



