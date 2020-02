Ulrika Jonsson (52) bangt um ihre Tochter! Die schwedisch-britische Fernsehmoderatorin ist stolze Mutter von vier Kindern und zeigt im Netz regelmäßig ihre schönsten Momente mit ihrem Nachwuchs. Doch jetzt bekommt der TV-Star auch die Schattenseiten des Eltern-Daseins zu spüren – denn die Angst um ihren 20-jährigen Sprössling Bo machte sie in den vergangenen Stunden nahezu verrückt. Die Blondine wurde mit Verdacht auf das Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Mittwoch sei Bo mit starken Erkältungssymptomen in eine Klinik eingeliefert und dort auf die Erreger der gefährlichen Atemwegserkrankung getestet worden. Mittlerweile hat Ulrika auf ihrem Instagram-Account aber Entwarnung geben können: "Alles ist gut". Sie berichtet allerdings von echten Schreckensmomenten in den vergangenen Stunden. "Trotz allem war sie total tapfer! Mama ist wirklich stolz und erleichtert", freut sich die 52-Jährige über die mentale Stärke ihrer Tochter.

Und nicht nur Ulrika und ihre Familie fürchten derzeit die Ansteckung mit dem Virus. Auch viele andere Stars beugen der Krankheit mit entsprechenden Maßnahmen vor. Bei einem Disneyland-Besuch mit ihren Kids trauten sich beispielsweise Nicole Richie (38) und ihr Mann Joel Madden (40) nur mit Mundschutz und Einweg-Handschuhen ins Getümmel.

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonssons Tochter Bo im Krankenhaus

Instagram / ulrikajonssonofficial Ulrika Jonsson und ihre Tochter Bo

Marksman / MEGA Joel Madden und Nicole Richie im Disneyland

