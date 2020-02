Sükrü Pehlivan (47) hat seine Mitstreiter genau im Blick! Der Startschuss zur neuen Let's Dance-Staffel ist mit der Kennenlern-Show am vergangenen Freitag gefallen – und nun wird es ernst: Woche für Woche wird sich herauskristallisieren, wessen Hüftschwung die Zuschauer und die Jury am meisten überzeugt. Auch Sükrü gehört zu den tanzwütigen Kandidaten, die ein Auge auf die Siegestrophäe geworfen haben. Promiflash verriet er schon jetzt, welche Teilnehmer er als größte Konkurrenten ansieht!

Promiflash traf den "Die Superhändler"-Moderator direkt nach der ersten Sendung und plauderte mit ihm über die diesjährige Besetzung. Auf die Frage, wer in seinen Augen die größten Chancen auf den Sieg hat, fiel ihm die Antwort nicht schwer: "Ich denke, dass auf dem Podest definitiv Tijan (28) stehen wird und dann wird auch Luca (25) da stehen", prophezeite Sükrü. Seine Tanzpartnerin und "Let's Dance"-Neuzugang Alona Uehlin (30) hat da aber noch einen anderen Plan: "Und wir natürlich", ergänzte sie die Aufzählung selbstsicher.

Nun – ein wenig Luft nach oben ist bei dem Trödel-Experten schon noch: Mit 16 Punkten lag er mit seiner Gruppentanz-Performance im Mittelfeld. Für Alonas Traum vom Sieg will er jetzt aber sogar noch mehr Gas geben: "Deshalb werde ich mir doppelt in den Arsch beißen! Also so sehr anstrengen, dass sie direkt bei 'Let's Dance' einen Pokal bekommt. Das wäre doch schön", gab sich Sükrü kämpferisch.

