Daniela Katzenberger (33) hat mal wieder in ihren alten Fotoalben gekramt! Die Kutlblondine ist mittlerweile dafür bekannt, dass sie auf Social Media Throwback-Bilder zeigt, über die sie und ihre Follower wohl gleichermaßen schmunzeln können. Ob Bräunungs-Fails, Mode- oder Schmink-Sünden – der Katze ist vor ihrer Community nichts zu peinlich. Jetzt hat sie aber ein besonders heißes Bild ausgegraben – mit verdammt viel nackter Haut.

In ihrer Instagram-Story machte das TV-Sternchen eine Fragerunde. Dabei wollte ein User wissen, ob sie früher "echt nur Nacktbilder gemacht" habe. Dannis Antwort war gewohnt humorvoll: "Neee, ab und zu hatte ich auch mal was an." Und um das zu beweisen, teilte sie auch gleich ein dementsprechendes Pic. Nur mit weißen Lackstiefeln und einem Glitzer-Höschen sitzt sie breitbeinig auf einem Stuhl und schaut lasziv in die Kamera. Ihr Brüste werden durch ihre Haare und Hände verdeckt.

Bei den von dem Fan angesprochenen Nacktbildern handelt es sich allerdings lediglich um ein Oben-ohne-Shooting. Damals stand Dani für den Kalender eines Autoteileherstellers vor der Kamera. Im Interview mit Gala verriet sie, dass ihr der Job nicht peinlich sei: "Aber ich wäre froh gewesen, wenn ich das Geld vielleicht anders hätte verdienen können."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit 18 Jahren

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger in München im November 2019

Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger beim Mon Chéri Barbara Tag in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de