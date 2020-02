Wagt sich Daniela Katzenberger (33) etwa wieder an neue Musik? Bereits zweimal schlüpfte die Reality-TV-Bekanntheit in die Rolle der Sängerin: 2010 nahm sie ihre allererste Single "Nothing's Gonna Stop Me Now" auf, die gleichzeitig zum Titellied ihrer eigenen Sendung wurde. Sechs Jahre später produzierte sie gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis (52) ein ganzes Album, diesmal mit Weihnachtsliedern. Seitdem ist es in musikalischer Hinsicht ruhig um die Katze geworden. Doch ein neuer Post auf Social Media macht die Fans nun neugierig: Nimmt Dani etwa ein Stück mit Florian Silbereisen (38) auf?

In ihrer Instagram-Story startete Daniela eine Frage-und-Antwort-Runde mit ihren Fans. Einer der Follower wollte wissen, ob es bald mal wieder ein musikalisches Projekt von der Mutter von Sophia Cordalis (4) gebe. Daraufhin antwortete die schlicht und einfach mit "Ja." Parallel teilte sie allerdings ein vielsagendes Foto, auf dem sie mit Schlagerstar Florian und Mann Lucas zu sehen ist! Die Vermutung liegt damit nahe, dass die Katze etwas mit dem Ex von Helene Fischer (35) starten wird.

Mehr wollte Daniela dann nicht mehr verraten. Mit wem sie bei dem Musikprojekt zusammenarbeiten wird – ob mit Florian, ohne Florian, mit Lucas oder sogar mit beiden – da müssen sich die Fans noch ein bisschen gedulden. Wie fändet ihr es, wenn Dani und Flori ein Duett singen würden? Stimmt ab.

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019

Public Address / ActionPress Florian Silbereisen, Moderator

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas und Sophia Cordalis

