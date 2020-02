Haben die Big Brother-Bewohner erste Entzugserscheinungen? Seit fast drei Wochen leben die zwölf Kandidaten nun schon im TV-Container und müssen – vor allem in den vergangenen Tagen – auf einiges verzichten: Essen ist streng rationiert und auch Zigaretten sind zurzeit Mangelware. Aber Kalorien und Nikotin sind nicht das Einzige, was Michelle fehlt: Sie scheint plötzlich richtig große Lust auf Sex zu haben – so sehr, dass sie sogar davon träumt.

Das vertraute sie nun ihrer Mitstreiterin Vanessa während eines Gesprächs unter vier Augen an – und natürlich war Philipp der Protagonist in ihrem feuchten Traum. Schließlich kuscheln die beiden nachts immer zusammen im Bett. "Da kam der und ich habe mich direkt auf seinen Körper geschmissen und gesagt: 'Nimm mich jetzt, ich habe auf dich gewartet'", ließ sie ihre pikante Fantasie Revue passieren. Vanessa fand die Vorstellung zwar "sexy", könnte sich aber nicht wirklich vorstellen, im Haus intim zu werden.

Michelle hingegen betonte schon vor ihrem Einzug: "Sex ist überhaupt kein intimes Thema für mich." Gegen ein kurzes Schäferstündchen hätte sie also nichts einzuwenden – ebenso wie Philipp. "Wenn es passiert, dann passiert es eben. Ich bin ein impulsiver Mensch und nicht abgeneigt", erklärte er.

© SAT.1 "Big Brother"-Bewohner Philipp und Michelle

© SAT.1 Philipp und Michelle, Kandidaten bei "Big Brother"

SAT.1 Cathleen, Gina, Philipp und Michelle

