Die deutschen Promi-Damen lassen sich bei der Erziehung ihrer Kinder nichts vorschreiben! Im vergangenen November wurde Chryssanthi Kavazi (31) zum ersten Mal Mutter und in ihrer neuen Rolle hat die Schauspielerin einen Tipp für alle werdenden Mamis: "Was ich jetzt so gelernt habe in den letzten Wochen, ist, dass man total auf sich selber hören muss. [...] Und man darf bloß nicht auf andere hören, weil die anderen wissen es immer besser." Auch Nina Noel (31) und Sara Kulka (29) lassen sich in die Erziehung ihrer Kinder nicht hineinreden."Einfach machen", verriet Nina ihr Motto gegenüber Promiflash. Daniela Katzenberger (33) sieht die Kritik an der Erziehung etwas lockerer: "Ich nehme auch gerne mal einen Shitstorm bewusst mit", erklärte die Kultblondine im Interview.



