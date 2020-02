Das hielt Klaudia Giez (23) zwei Jahre lang geheim! 2018 nahm die Berlinerin an Germany's next Topmodel teil – und war danach auch immer wieder in anderen Formaten zu sehen. Erst jetzt, zwei Jahre nach ihrer GNTM-Zeit, verrät sie Promiflash ein Geheimnis: Sie beging damals einen kleinen Regelbruch und schnorrte sich ein Smartphone – die sind bei der Castingshow nämlich eigentlich strengstens verboten. "Und dann habe ich mal gecheckt, also Instagram habe ich gecheckt, Facebook habe ich gecheckt und ich hab alle Presseartikel gecheckt”, erklärt sie ihre kurze Schummel-Aktion.



