Ashley Graham (32) gewährt mal wieder unzensierte Einblicke in ihren Alltag als Mama! Seit Mitte Januar ist das Model Mutter des kleinen Isaac Menelik Giovanni Ervin, ihres gemeinsamen Sohnes mit Ehemann Justin Ervin. Wie schon während der Schwangerschaft ist der 32-Jährigen auch nach der Entbindung kein Thema zu intim. In einem neuen Instagram-Video pumpt die frischgebackene Mutti sogar Milch in einem Taxi ab. "Früher habe ich die Uber-Fahrten genutzt, um E-Mails zu beantworten, jetzt pumpe ich Milch ab, bevor meine Brüste explodieren", scherzt sie im Kommentar.



