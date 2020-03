Im März ist es endlich wieder so weit: Krass Klassenfahrt geht in die sechste Runde! Promflash traf vorab die neuen Gesichter, die sich die Produzenten Jonas Ems (23) und Jonas Wuttke (23) ins Boot holten. Neben echten TikTok-Stars wie Chany Dakota ist sogar Bodybuilding-Legende Johannes Luckas bald in der Show zu sehen! Welche Darsteller vor laufenden Kameras geknutscht haben und wen die Nervosität gepackt hat, seht ihr im Video! Die neuen Folgen von "Krass Klassenfahrt" läuft ab 2. März auf YouTube und Joyn.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de