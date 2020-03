Michael Wendler (47) spricht Klartext! Mitte Januar hatte ein ziemlich intimes Pic des Schlagersängers im Netz für große Aufregung gesorgt. Auf einem Selfie posierte er "unten ohne" und setzte sein vermeintlich bestes Stück in Szene. Ob es sich dabei nur um eine Foto-Montage oder tatsächlich um den Penis des "Sie liebt den DJ"-Interpreten handelt, wurde allerdings nie geklärt – bis jetzt! Michael verrät: Ist das Nackt-Pic tatsächlich echt?

"Also, der obere Teil schon, der untere Teil nicht", muss der Musiker seine Fans diesbezüglich allerdings enttäuschen. In der Live-Show Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig! stellt er klar, dass es sich bei dem Bild ganz offensichtlich um eine Photoshop-Arbeit handelt. Genau das hatte zuvor auch schon seine Mama Christine Tiggemann vermutet. Sie fand das kursierende Foto zwar ziemlich peinlich, betonte aber, dass es definitiv nicht sei.

Auch über eine andere Sache hat der Schlagerstar in der Sendung aufgeklärt. Der 47-Jährige erklärte, dass er von einer Anzeige gegen seinen TV-Konkurrenten Oliver Pocher (42) abgesehen hatte. "Ich war ja kurz davor, ihn anzuzeigen, aber dann hat er etwas gemacht, das hat mir gefallen. Er hat ein paar Sachen, die unter die Gürtellinie gingen, von seinem Instagram-Account gelöscht", meinte er bezüglich des Verzichts einer Strafverfolgung.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

Instagram / christine.tiggemann Christine Tiggemann und Michael Wendler

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

