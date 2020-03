Vor 14 Jahren nahm Senna Gammour (40) an der Castingshow Popstars teil und wurde damit über Nacht zum Star. Gemeinsam mit Mandy Capristo (29) und Bahar Kizil (31) machte sie mit der Girlband Monrose Musik. Nach sieben gemeinsamen Top-Ten-Hits gingen die Frauen wieder getrennte Wege, doch an die Zeit erinnert sich die Künstlerin bis heute gern zurück. Bei einem Auftritt begegnete sie nun ihrem früheren Coach Detlef D! Soost (49) und fand für den Tänzer nur liebe Worte.

"I love you", schrieb Senna zu ihrem neusten Post auf Instagram. Darauf lehnt sie verschmust an der Schulter des ehemaligen "Popstars"-Juroren. "Love you more", antwortet der in den Kommentaren. Die Sängerin ist aktuell mit ihrem Programm "No more Fuckboys 2.0" auf Tour. Bei ihrer Show in Berlin war auch der Fitness-Guru dabei und traf Senna Backstage. "Danke, dass du gestern bei meiner Show warst", schreibt Senna weiter zu dem Foto. "Es hat mir viel bedeutet, weil man darf nicht vergessen, woher man kommt!" Ihre Fans sind begeistert von dem seltenen Schnappschuss.

Nach "Popstars" haben sich die Karrieren der beiden in verschiedene Richtungen entwickelt. Senna ist mittlerweile nicht nur Entertainerin, sondern auch Influencerin. Mit "Liebeskummer ist ein Arschloch" wurde das ehemalige "Monrose"-Mitglied sogar zur Bestseller-Autorin. Detlef hingegen ist erfolgreicher Fitness-Coach und Tanzlehrer.

