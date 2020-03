Bibi Claßen (27) ist in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen und befindet sich somit auf der Zielgeraden. In ihrem neuen YouTube-Video offenbarte die Netz-Beauty nun jedoch überraschend, dass ihr frühzeitige Wehen drohen: "Vor einigen Wochen hat es angefangen, dass mein Gebärmutterhals weich geworden ist und angefangen hat, sich zu verkürzen, was zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht normal war. Wir haben das sehr oft kontrollieren lassen und dann hat sich das auch wieder stabilisiert." Jetzt, zum Ende der Schwangerschaft, werde er aber erneut immer kürzer, was nicht so gut sei. Für die 27-Jährige steht deshalb nun nur eines auf dem Plan: Sich schonen!



