Es ist wohl bereits jetzt das TV-Duell des Jahres: Michael Wendler (47) gegen Oliver Pocher (42)! Seit mehreren Wochen nimmt der Comedian mit Videos, Fotos und bedruckten T-Shirts den Schlagerstar aufs Korn. Damit sollte nun Schluss ein! In einer Pressemitteilung erklärte RTL vor wenigen Tagen: Die zwei Streithähne sollen in der eigens für sie konzipierten Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig" gegeneinander antreten, um die Sache zu klären. Doch wie verlief der Wettkampf? Oli war Michael haushoch überlegen – er gewann das Duell nach drei Stunden. Während der Sendung feuerte er außerdem immer wieder Beleidigungen gegen den Schlagersänger ab. Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.



