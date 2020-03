Mikaela Spielberg (24) ist nicht jedem bekannt: Die Tochter von Steven Spielberg (73) wurde im Februar 1997 geboren und daraufhin von dem Regisseur und seiner Ehefrau adoptiert. Heute lebt sie in Nashville, Tennesse mit ihrem Verlobten Chuck Pankow – und hat ganz genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft: Die 23-Jährige will Porno-Star werden. Nun verriet sie in einem Interview mal die Gründe dafür und machte zudem ein trauriges Geständnis.

Der Promi-Sprossling bezeichnet sich selbst als "sexuelles Wesen" und verriet dem Magazin Sun: "Ich bin wirklich gelangweilt davon, meinen eigenen Körper nicht zu vermarkten. Und ich bin es Leid, meinen Körper zu hassen", erklärt Mikaela. Außerdem wolle sie einem Job zu arbeiten, der ihr Erfüllung bringe. "In der Erotik-Branche kann ich andere befriedigen und das fühlt sich gut für mich an, da ich mich selbst dadurch nicht verletzt oder missbraucht fühle." Ein anderer Bereich interessiere Mikaela aber auch sehr: der Bereich Fetisch. Ihre berühmten Eltern seien von ihrem Berufsziel außerdem keinesfalls verärgert, sondern fänden es sehr faszinierend.

Im Interview offenbarte sie auch noch ein erschütterndes Erlebnis: Die 23-Jährige wurde als Kind sexuell missbraucht. Danach habe sie lange an Anorexie, Borderline und Alkohol-Abhängigkeit gelitten – es mittlerweile aber verarbeiten können. "Mir geht es gut", versicherte sie. Außerdem sei sie nun bereit, ihr eigenes Geld zu verdienen und erwachsen zu werden.

ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg

Instagram / mikaelaspielbergofficial Mikaela Spielberg im Februar 2020

VIPIX/©2007 RAMEY PHOTO Mikaela und Steven Spielberg

