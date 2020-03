Auf ihrem Lifestyleblog Goop verkauft Gwyneth Paltrow (47) viele schräge und extravagante Produkte. Von einfachen Klamotten bis Vaginalkerzen ist alles dabei für Leute mit einer Vorliebe für sehr speziellen Luxuskram. Ihre Produkte stehen aber schon seit längerer Zeit in der Kritik. Jetzt hat sich überraschend ihr 13-jähriger Sohn zu ihrer Geschäftsidee geäußert: Ob der Teenager hinter dem pikanten Business seiner Mama steht?

Die Schauspielerin verriet am Montag bei Jimmy Kimmel Live!, dass ihr gemeinsamer Sohn mit Chris Martin (43), Moses (13), hinter ihrer Geschäftsidee steht. Gwyneth gab an, ihr Sohn sei neulich zu ihr gekommen und meinte überraschend: "Zuerst fand ich es wirklich peinlich, dass deine Website Vibratoren enthält, und jetzt denke ich, dass es eine großartige Sache ist!" Moses habe sie eine Feministin genannt – woraufhin sich die Leinwandschönheit emotional berührt bei ihrem Sohn bedankt habe. Noch jetzt zaubert ihr die Geschichte ein Lächeln ins Gesicht.

Die Unterstützung ihres Sohns ist der 46-Jährigen also sicher. Die Beziehung zu ihren Kindern ist Gwyneth sehr wichtig. Sie liebt es, Zeit mit ihren Kids Moses und Apple (15) zu verbringen und geht in der Mutter-Rolle voll auf. Regelmäßig ist das Dreiergespann am Strand in Kalifornien oder im Ski-Urlaub.

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Writers Guild Awards in Beverly Hills im Februar 2020

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Instagram / gwynethpaltrow Chris Martin, Moses Bruce Anthony Martin und Gwyneth Paltrow 2020 im Skiurlaub



