Endlich kommen auch die Free-TV-Zuschauer in den Genuss der Liebesgeschichte des ersten Prince Charmings Nicolas Puschmann! Im vergangenen Jahr ging der damalige Junggeselle als erster schwuler Krawatten-Verteiler auf Partnersuche in Griechenland. Bislang konnte allerdings ausschließlich das TVNow-Publikum mitverfolgen, ob der gebürtige Hamburger dabei erfolgreich war. Dass künftig aber auch alle Fernsehzuschauer mitfiebern können, wurde im Dezember bereits angekündigt. Und jetzt stehen endlich die Ausstrahlungstermine für die Staffel fest!

Ab 20. April werden die insgesamt acht Episoden immer montags um 22.15 Uhr auf VOX gezeigt, wie DWDL nun berichtet hat. Die Zuschauer können sich auf emotionale Momente mit Nicolas und Kandidaten wie Lars Tönsfeuerborn, Manuel Flickinger und Dominic Smith freuen – und auf heiße Szenen! Immerhin wurden die Jungs bei ihren Dates mit ziemlich außergewöhnlichen Situationen konfrontiert: Bei den Streaming-Zuschauern wird sicherlich besonders das Anal-Dampfbad in Erinnerung geblieben sein, bei dem Nicolas mit Aaron Koenigs war.

Die Verantwortlichen des ersten deutschen schwulen Kuppel-Formats konnten sich aber nicht nur über den Sprung ins Fernsehen freuen, denn am Dienstag heimste die Sendung sogar einen Grimme-Preis ein. Die Jury lobte neben der Vielfalt der Teilnehmer in einem Statement noch einen anderen Aspekt: "Dass den Protagonisten der nötige Raum gegeben wird, um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken; ernsthaft und unterhaltsam zugleich." Eine zweite Staffel von "Prince Charming" ist bereits geplant.

Anzeige

Instagram / manuel_flickinger Lars, Nicolas und Manuel von "Prince Charming"

Anzeige

TVNOW Aaron Koenigs und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

Anzeige

TVNOW Der Cast von "Prince Charming"-Staffel eins



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de