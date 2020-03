Helene Fischers (35) neuer Partner scheint bei ihrer Familie ziemlich gut anzukommen. 2018 hatten die Schlagersängerin und Florian Silbereisen (38) ihre Trennung verkündet. Kurz darauf hatte die Sängerin einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden und machte ihre Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich. Auch in ihrer Familie scheint der Tänzer längst etabliert zu sein – Helenes Bekanntenkreis kommt jetzt aus dem Schwärmen nicht mehr raus!

Bereits Anfang Februar hatte das Pärchen laut der Bunte in der Münchener "Teatro"-Dinner-Show den Geburtstag von Helenes Mutter Maria gefeiert. "Thomas ist ein feiner, anständiger Kerl. Herzlich, offen und freundlich. Kein Wichtigtuer. Er tut Helene wahnsinnig gut. Sie sind ein klasse Team", verriet das engste Umfeld der 35-Jährigen im Interview. Die beiden würden sich sehr lieben und wollen ihr Leben bedingungslos miteinander teilen.

Ob sich Thomas mittlerweile an sein Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt hat? Zumindest im vergangenen Juli hatte er in einem Interview verraten, dass in der Rummel um sein Privatleben anfangs überfordert hatte. "Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, ständig mit Handys gefilmt zu werden, auch wenn man privat sein möchte", erklärte er gegenüber der Bild.

Getty Images Helene Fischer

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel 2017 in Berlin

Instagram / thomas.seitel Thomas Seitel, Tänzer



