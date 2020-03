In zehn Jahren Der Bachelor hat es das noch nie gegeben – Sebastian Preuss (29) verteilt im Finale keine Rose mehr und verlässt das Kuppel-Format, wie er dort aufgetaucht ist: als Junggeselle. Seine verbliebenen Girls Wioleta Psiuk und Diana Kaloev gehen also leer aus. Laut eigener Aussage habe er sich in keine der beiden verliebt und könne sich mit ihnen keine Zukunft vorstellen. Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

