Dass es bei Germany's next Topmodel knallhart zugeht, wird in den Folgen stets deutlich, aber wie streng läuft es eigentlich hinter den Kulissen ab? Promiflash hat sich Klaudia Giez (23) geschnappt, die Siebtplatzierte aus dem Jahr 2018, und erfahren: Selbst am stillen Örtchen werden Heidi Klums (46) Meeedchen überwacht! "Wir durften das Set tatsächlich nicht verlassen, auch auf die Toilette wurden wir begleitet."

