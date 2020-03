Spekulationen gab es seit mehreren Wochen – jetzt bestätigte Katy Perry (35) es endlich: Sie und Orlando Bloom (43) werden zum ersten Mal Eltern! Die frohe Botschaft verkündete die Sängerin in ihrem neuen Musikvideo zu "Never Worn White", in dem sie erstmals ihren Babybauch präsentierte. "Ich habe noch nie ein Geheimnis so lange für mich behalten! Wir sind aufgeregt und glücklich!" verriet die "Dark House"-Interpretin kurz nach der Premiere ihres neuen Songs auf Instagram.

