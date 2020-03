Die Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth (23) ist frisch verliebt. Promiflash traf die TV-Darstellerin bei einem Beauty-Termin im Salon von Miss Lashes Berlin, wo sie von ihrem frischen Liebesglück schwärmte. "Ich habe sie so gesehen und es war einfach ‘wow’. Es war einfach richtig krass und ich hatte direkt Gefühle, weil ich direkt im ersten Moment gemerkt habe, was für ein Mensch sie eigentlich ist", beschreibt die Schauspielerin die erste Begegnung mit ihrer neuen Flamme im Promiflash-Interview. Die beiden haben sich dank lesbischen Hashtags via Social Media kennengelernt.

