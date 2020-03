Warum ist Mareike Lerch eigentlich immer so entspannt? In der fünften Folge von Germany's next Topmodel stand das wichtige Sedcard-Shooting an. Das brachte beinahe alle Model-Anwärterinnen zum Ausflippen. Viele waren ziemlich nervös und hatten große Angst, den Fototermin in den Sand zu setzen. Mareike machte sich deshalb jedoch gar keinen Stress. Nun verrät der Tattoo-Fan den Grund für die Gelassenheit!

In ihrer Instagram-Story offenbart die Beauty: "Eigentlich bin ich immer so gechillt, weil ich regelmäßig masturbiere." Das habe sie auch in einem GNTM-Interview verraten, allerdings habe man die Szene herausgeschnitten. Obwohl der Sender das ehrliche Geständnis offenbar zu intim für die Show fand, steht Mareike zu ihrem Selbstbefriedigungs-Outing: "Und dafür braucht man sich nicht zu schämen, weil es ja eh jeder macht", meint sie abschließend in ihrem Statement und fügt den Hashtag "Liebe dich selbst" hinzu.

Ein weiterer Grund für Mareikes Zufriedenheit dürfte ihr Partner Philipp Herder sein. Schon seit mehreren Monaten sind die beiden zusammen und inzwischen auch verlobt. An Silvester 2019 verkündete die Berlinerin auf Instagram: "Ich habe Philipp heute gefragt, ob er mein Mann werden will, und er hatte auch einen Ring für mich."

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im Oktober 2019

Instagram / _herder_ Mareike Lerch und ihr Verlobter Philipp Herder im März 2020

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im Februar 2020



