Erwarten Ann-Kathrin (30) und Mario Götze (27) etwa Nachwuchs? Seit fast acht Jahren gehen der Fußballer und das Model nun gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr gab sich das Pärchen im Kreise seiner Familie ganz romantisch auf Mallorca ein zweites Mal das Jawort – einige Monate vorher hatten sich die beiden bereits standesamtlich getraut. Folgt jetzt der nächste Schritt bei den Eheleuten?

Die brünette Schönheit wurde bei einem Fotoshooting in Palma auf Mallorca in der Öffentlichkeit gesichtet. Dabei zog eine Sache die Aufmerksamkeit der Paparazzi besonders auf sich: Unter Ann-Kathrins türkisfarbenem Kleid ist eine kleine Wölbung ihres Bauches zu erkennen. Außerdem legt sie auf einigen Aufnahmen ihre Hand verdächtig auf ihrem Bauch ab. Vor allem für ihre Follower würden diese News sicherlich überraschend kommen, denn auf Ann-Kathrins Social-Media-Profilen ist aktuell kein Babybauch in Sicht. Möglich ist allerdings auch, dass es sich hier nur um einen Fototermin für Schwangerschaftsmode gehandelt hat und sie dafür vielleicht eine Bauchattrappe trägt.

Das Ehepaar Götze hat über die gemeinsame Familienplanung schon gesprochen. "Natürlich ist das ein Thema, dennoch sind wir da entspannt und schauen, was die Zeit so bringt", plauderte der Sportler in einem Interview mit der Bild aus. Laut dem 30-Jährigen sei der Kinderwunsch definitiv da.

Instagram / mariogotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Splash News Ann-Kathrin Götze bei einem Fotoshooting auf Mallorca

Splash News Model Ann-Kathrin Götze auf Mallorca



