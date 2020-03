Bei Let's Dance löst sich Ilka Bessin (48) immer mehr von ihrem alten Image! Die Comedian wurde mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn (48) bekannt. Mit schrillem Make-up und einem pinken Jogginganzug gab sie als langzeitarbeitslose Berlinerin lustige Anekdoten zum besten und begeisterte so bei ihren Shows das Publikum. 2016 legte sie diese Rolle jedoch ab und nimmt aktuell als sie selbst, als Ilka, an der beliebten RTL-Tanzshow teil. Dort zeigt sie sich so emotional wie noch nie und gewinnt damit die Zuschauer für sich.

